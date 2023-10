Mau tempo. Proteção Civil espera pico da tempestade até meio da tarde

Em conferência de imprensa na sede da Proteção Civil em Carnaxide, que contou também com a presença da secretária de Estado da tutela, André Fernandes frisou que foram contactados todos os comandos sub-regionais e todas as câmaras municipais porque “”, acrescentou o comandante operacional da Proteção Civil, que deixou ainda uma palavra de apreço aos “municípios que têm feito um trabalho excecional na mitigação e na perspetiva de antever e minimizar as consequências desses fenómenos”.com a maré cheia, que pode levar a “algum galgamento nas áreas historicamente sensíveis e identificadas”.



O IPMA prevê forte agitação marítima, com ondas que podem atingir os quatro a cinco metros na costa ocidental, aumentando para cinco a sete metros de altura, podendo atingir altura máxima até 14 metros, persistindo ao longo do dia de sexta-feira.

Segundo André Fernandes, “os serviços municipais e da proteção civil estão no terreno para minimizar as consequências dessas ocorrências”.Já a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, sublinhou que “num elogio ao facto das câmaras municipais das zonas que habitualmente são mais afetadas por inundações devido à chuva e à forte agitação marítima terem tomado medidas para minimizar os efeitos do mau tempo.“É um fenómeno que não conseguimos controlar. Faz parte do comportamento do nosso planeta. O que nós podemos garantir é que conseguimos minimizar o impacto destes fenómenos”, salientou.Segundo a secretária de Estado da Proteção Civil, “”.Patrícia Gaspar, evitando as zonas mais afetadas” entre as quais a presença junto à orla costeira, “quando sabemos que temos episódios de agitação marítima, que pode ter um impacto gravoso”.“É no conjunto dessas duas dimensões que podemos garantir que passamos da melhor forma possível e com a máxima tranquilidade por este episódio sobretudo nas horas de pico”, frisou.

A secretária de Estado da Proteção Civil recordou ainda que “regra geral estes episódios têm mais impacto nos meios urbanos e menos nas outras áreas. É aqui que temos obviamente de concentrar as nossas atenções”.