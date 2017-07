Mau tempo provoca inundações no distrito de Vila Real

RTP 06 Jul, 2017, 19:28 | País

No Pinhão, concelho de Alijó, foi afetada a principal avenida da vila e a zona ribeirinha.



O responsável pela proteção civil municipal, José Carlos Rebelo, disse à agência Lusa que se verificaram "quedas de terras e muita água acumulada", afetando a zona da estação ferroviária e provocando inundações em casas comerciais e particulares.



Para o local foram mobilizados 25 operacionais e nove viaturas.



Em Sabrosa, segundo o presidente da câmara, Domingos Carvas, o mau tempo afetou principalmente o centro da vila, onde se registaram várias inundações de casas particulares e comerciais.



O autarca referiu que irá para o terreno fazer um levantamento dos estragos.



A meio da tarde começou a chover com muita intensidade em Vila Pouca de Aguiar, causando pequenas inundações e constrangimentos no centro da vila. A chuva foi acompanhada de uma forte queda de granizo, como revelam estas imagens enviadas para a redação da RTP por um telespetador.

O segundo comandante distrital de operações de socorro de Vila Real, Manuel Borges Machado, disse à agência Lusa que "foi muita chuva num curto espaço de tempo", provocando também constrangimentos em algumas estradas, onde foram criados lençóis de água.Foram também arrastados detritos para as estradas e ainda houve, segundo o responsável, pequenos danos em alguns telhados de casas no concelho de Vila Pouca de Aguiar.Na agricultura prevê-se que haja estragos ao nível das hortícolas.A chuva foi descendo para Vila Real, onde provocou também constrangimentos em algumas artérias da cidade, levantou tampas de saneamento e pequenas inundações.Borges Machado referiu que, inclusive, no edifício do antigo Governo Civil de Vila Real, e onde está instalado o Centro Distrital de Operações de Socorro, se verificou uma pequena inundação.As equipas da proteção civil e os bombeiros estão no terreno a proceder a operações de limpeza.C/ Lusa