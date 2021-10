Mau tempo provoca queda de árvores e inundações em várias regiões do país

As autoridades portuguesas registaram milhares de ocorrências em todo o país devido ao mau tempo, entre as 14h00 de sexta-feira e as 10h00 da manhã de hoje. Segundo a proteção civil, os distritos mais afetados foram os de litoral, nomeadamente Aveiro, Coimbra, Porto e Lisboa. Registaram-se quedas de árvores, inundações e quedas de estruturas, mas não não há registo de vítimas.