Mau tempo provocou inundações na baixa do Porto

A cidade do Porto foi afetada pelo mau tempo na manhã deste sábado. Registaram-se várias inundações no centro da cidade, sobretudo junto à estação de metro de São Bento. A Câmara do Porto considera que as obras de alargamento do metro poderão ter agravado a situação, mas a empresa já veio descartar qualquer ligação entre as obras e as inundações.