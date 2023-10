Mau tempo regressa na quinta-feira com ondas de sete metros e neve nos pontos altos

O mar vai apresentar-se com ondulação forte, que pode chegar aos sete metros.







A meteorologista Maria João Fraga alerta mesmo que o aviso, para a agitação marítima, pode subir para vermelho.





Já em terra a neve pode cobrir os pontos mais altos do território.Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja entre as 3h00 e as 6h00 de quinta-feira por causa da agitação marítima.