Mau tempo. Sete distritos com aviso amarelo

RTP08 Abr, 2019, 08:33 | País

Cuidado com as ondas nas próximas horas | Reuters

O aviso meteorológico estará em vigor nos distritos de Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo entre as 21h00 de segunda-feira e as 18h00 de terça-feira.









No Porto a Viana do Castelo são esperadas ondas que podem chegar aos 4/5 metros.

Nos outros distritos a previsão é de ondas entre 1,5 e 2,5 metros. Em todos os distritos colocados em aviso amarelo são esperados ainda aguaceiros fortes.









As barras de Caminha, Esposende, Vila Praia de Âncora, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas a toda a navegação. Já a barra de Vila do Conde está condicionada devido "a acentuado assoreamento verificado na zona entre molhes, por isso, as embarcações devem praticar a barra apenas no período compreendido entre as duas horas antes e até duas horas depois da preia-mar".



Também a barra da Póvoa do Varzim está hoje condicionada a embarcações de calado superior a dois metros. A barra deve ser praticada apenas no período compreendido entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar.



A barra de Aveiro está condicionada a embarcações de comprimento fora a fora inferior a 15 metros.



A AMN destaca também que a barra de Lagos está condicionada a embarcações com calado superior a dois metros, podendo ser praticada "com uma profundidade de água superior a meia maré".







C/ Lusa



Por estas razões, cinco barras marítimas estão hoje fechadas a toda a navegação e outras quatro estão condicionadas, indica a Autoridade Marítima Nacional (AMN).