Mau tempo. "Uma noite calma e com apenas 40 ocorrências"

Não houve incidentes graves entre as 0h00 e as 7h00 desta terça-feira. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou 40 ocorrências no país relacionadas com o estado do tempo, sobretudo quedas de árvores e pequenas inundações, como adianta o comandante Miguel Oliveira.

Os distritos de Viseu, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal e estão sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Os restantes distritos do continente estão sob aviso amarelo, à exceção de Viana do Castelo. O único a verde.





O período crítico vai até às 9h00, com possibilidade chuva forte, trovoadas e rajadas fortes de vento.