Mau tempo volta a causar problemas na região Norte e Centro

A maioria das ocorrências foram registadas nos distritos de Viseu, Guarda, Coimbra, Braga e Porto, como adianta o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil Elísio Pereira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para as próximas horas aguaceiros e queda de neve acima dos 800 metros de altitude no Norte e Centro de Portugal Continental.





O vento forte também se vai sentir, com rajadas que podem chegar nalgumas regiões aos 120 quilómetros por hora.O aviso laranja nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga passa a vermelho a partir de logo à noite devido à agitação marítima.