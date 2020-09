Mau tempo. Registadas 309 ocorrências até às 18

Em declarações à agência Lusa, a fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que o maior número de ocorrências registadas foram pequenas inundações (129), seguidas de quedas de árvores (83) e queda de estruturas (37), tendo-se ainda verificado dois deslizamentos de terra.

O distrito de Lisboa registou, entre as 00:00 e as 18:00, 113 ocorrências.

Entre as mais significativas, a fonte da ANEPC destacou as inundações na cidade de Setúbal e de Beja e os "fenómenos estranhos relacionados com o vento" em Palmela (distrito de Setúbal).

Uma tempestade intensa atingiu hoje de manhã várias zonas da cidade de Beja e provocou a queda de mais de 100 árvores e danos em veículos e infraestruturas, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Já no concelho de Palmela, um fenómeno de ventos fortes ocorrido na Estrada do Lau, provocou a queda de árvores de grande porte, de postes da EDP e fez danos em duas habitações.

A fonte da ANPC sublinhou ainda que desde as 17:30, por indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Leiria, Coimbra e Aveiro estão "sob especial atenção", devido às previsões de precipitação, ventos fortes e trovoada.

"Aquilo que nós tínhamos indicação do IPMA é que, a partir das 17:30/18:00, ia entrar bastante vento e precipitação entre Leiria, Coimbra e Aveiro, nomeadamente mais Leiria, onde junto à costa ia afetar alguns concelhos desses distritos", apontou.

Num balanço feito à Lusa pelas 13:00, fonte da ANPC tinha contabilizado, entre as 00:00 e essa hora, 162 ocorrências decorrentes do mau tempo.

Treze distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo por causa do vento e da chuva que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Aveiro e Viseu estão sob aviso amarelo desde as 06:00 e até às 18:00 de hoje devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes.

Os distritos da Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo devido à chuva (até às 18:00 de hoje) e vento por vezes forte com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo até 85 quilómetros por hora (km/h)nas terras altas (até às 21:00 de hoje).

Os distritos de Portalegre e Évora estão sob aviso amarelo desde as 06:00 e até às 21:00 de hoje por causa do vento forte.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.