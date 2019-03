Maurílio de Gouveia. Corpo será transladado e sepultado em Évora

Lusa19 Mar, 2019, 17:27 | País

Numa nota publicada na página de Internet da Diocese de Évora, o atual arcebispo indicou que os restos mortais de Maurílio de Gouveia ficarão em câmara ardente no Eremitério Maria Serena, na Madeira, antes de serem transladados para a Catedral do Funchal, onde vão decorrer exéquias solenes.

Posteriormente, referiu, o corpo do arcebispo emérito de Évora será transladado para a Sé Catedral da cidade alentejana, onde também serão celebradas as exéquias, ficando sepultado numa capela lateral da Igreja do Espírito Santo.

"A seu tempo, a Arquidiocese [de Évora] anunciará os horários dos serviços religiosos. Imploramos, desde já, à Comunidade Arquidiocesana orações de sufrágio pelo nosso querido pastor defunto", pode ler-se na mensagem do atual prelado alentejano.

O arcebispo emérito de Évora morreu hoje na Madeira, aos 86 anos, informou a Diocese do Funchal na sua página da internet.

Maurílio de Gouveia foi arcebispo de Évora durante quase 27 anos, entre setembro de 1981 e fevereiro de 2008.