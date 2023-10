Foto: Dan Gold - Unsplash

A Direção-Geral da Saúde avisa que os maus hábitos alimentares podem matar mais do que o tabaco. No Dia Mundial da Alimentação, Maria João Gregório, a diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da DGS, diz que se nada for feito em 2030 a mortalidade pode aumentar significativamente, devido à má alimentação.