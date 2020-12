Maus tratos do SEF a cidadão ucraniano podem não ter sido caso único

Mais relatos e denúncias depois da polémica sobre a morte de um cidadão ucraniano por parte destas forças policiais de fronteira, como conta a jornalista Rosa Azevedo.Ainda dentro do contexto da morte do cidadão ucraniano, nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, é esta terça-feira ouvido no Parlamento.O governante vai responder às perguntas dos deputados, esta tarde, na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, numa altura em que vários partidos políticos já vieram a público exigir a demissão de Eduardo Cabrita.



Apesar de novas denúncias, o Sindicato dos Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras fala de uma situação isolada, rejeitando problemas sistémicos no SEF.