"Máxima responsabilidade está nas mãos dos portugueses", afirma o Presidente da República

“A responsabilidade está nas mãos dos portugueses”, frisa.





“O que se passar, passar-se-á por iniciativa por iniciativa, por decisão ou por omissão dos portugueses, como se passou nos últimos meses e no último ano. Portanto, a máxima responsabilidade está nas mãos dos portugueses. Eu conto com essa responsabilidade dos portugueses ”.



E reforça; “o fim do estado de emergência não é o fim da responsabilidade dos portugueses”.



O Governo anuncia esta tarde o passo seguinte no desconfinamento, Marcelo Rebelo de Sousa, que decidiu não prolongar o estado de emergência apelou aos portugueses para manterem a “a mesma atitude de precaução, prudência e contenção porque o vírus ainda não desapareceu e a pandemia não terminou”.



“Tudo devemos fazer para não termos retrocessos, regresso a um passado que bem conhecemos”, acrescentou.



O Chefe de Estado conta com a “mesma disciplina dos portugueses, que revelaram coragem e disciplina nestes meses muito difíceis”.



“Eu conto com a mesma coragem, com a mesma resistência e com a mesma disciplina num processo de desconfinamento que é um processo gradual”.



Marcelo recordou que “os portugueses têm a experiência de um ano e dois meses. De uma primeira vaga muito difícil, depois de um desconfinamento com o agravamento da situação mais tarde , ainda no ano passado. E depois, uns meses muito difíceis deste ano”.