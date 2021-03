Média diária nos últimos sete dias desceu para níveis de setembro passado

Pelos números do INE, no dia 24 de março registou-se uma média diária de 451 casos de infeção nos sete dias anteriores (3.155 casos no total), o "valor mais baixo desde 09 de setembro de 2020", continuando a "diminuição acentuada do número de novos casos confirmados nos últimos sete dias" a partir a 28 de janeiro.

A taxa de incidência de contágios a 14 dias era na passada quarta-feira de 64 casos por 100 mil habitantes, muito abaixo do máximo de 1.667 casos verificada a 29 de janeiro.