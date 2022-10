Medicamento para diabetes deve ter prescrição controlada, alerta especialista

A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) defendeu esta tarde uma "prescrição médica muito controlada" do medicamento indicado para a diabetes tipo 2, mas que está a ser utilizado para perda de peso em pessoas sem esta doença.Esta medicação, com a denominação comum internacional de semaglutido, "só deve ser prescrita para as suas indicações precisas, que é, neste momento, a diabete tipo 2 dificilmente controlada por outras formas", adiantou o presidente da SPG.

Em causa está, segundo noticiou hoje o jornal Público, o medicamento aprovado e comparticipado em Portugal para o tratamento da diabetes tipo 2 e que "está a ser utilizado de forma desregrada para a perda de peso", um "sucesso de vendas" que levou à rutura do abastecimento do mercado.







O especialista adiantou ainda ser necessário ter uma "noção realista de quanto peso é que se perde e como é que isso é feito" com a toma do semaglutido.



"O peso que se perde, de uma maneira geral, é de 10 a 15% do peso inicial com alguma rapidez, o que torna muito apelativo o seu uso. Este peso só é mantido, não só se se mantiverem as condições de mudança de estilo de vida, mas sobretudo se se mantiver o consumo deste fármaco", sublinhou o médico.