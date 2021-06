Medicamentos da Terra e do Mar

Não são detetives, mas andam a tentar desvendar segredos com milhares de anos para criar os medicamentos do futuro. Esponjas, anémonas, alforrecas, rãs ou salamandras, há muito que desenvolveram estratégias de defesa e de sobrevivência. Em Portugal, de Norte a Sul, são vários os cientistas que fazem bioprospecção. Ou seja, que estudam as espécies e que, com ajuda tecnológica, tentam reproduzir o material biológico destes animais, para desenvolver fármacos que possam, por exemplo, combater a dor crónica ou a degeneração nervosa.





