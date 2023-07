Medicamentos hospitalares vão passar a ser dispensados em farmácias

Os doentes vão poupar mais de 260 euros por ano no acesso aos medicamentos hospitalares porque vão passar a ser dispensados nas farmácias da área residência.

A medida aprovada em Conselho de Ministros vai beneficiar mais de 200 mil pessoas que sofrem de cancro, doenças autoimunes, VIH/Sida ou transplantados.



Esta dispensa de proximidade arranca em outubro e vai representar poupança em viagens, menos faltas ao trabalho e mais adesão terapêutica.



A mudança foi anunciada no mesmo dia em que um estudo mostrou que os portugueses estão entre os europeus mais desprotegidos no acesso a cuidados. Só em 2021 gastaram sete mil milhões de euros com a saúde.