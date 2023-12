Medicamentos sem os preços nas embalagens a partir de janeiro

Hélder Mota Flipe diz que esta mudança vai facilitar a logística de fabricantes e farmácias até porque, diz, as embalagens não costumam ter o preço pago pelos clientes.Agora, está a ser preparada a regulamentação da medida para perceber, por exemplo, o que fazer com os medicamentos com o preço nas embalagens.





As farmácias passam a colocar nas faturas e nos recibos a informação do preço de referência de venda ao público.



Contactada também pela Antena 1 a Associação Nacional de Farmácias aguarda por mais regulamentação.