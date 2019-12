Medicina de precisão precisa de medidas para avançar

A proposta pretende também avançar com projetos-piloto no Serviço Nacional de Saúde.



Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares sugere que Portugal implemente uma estratégia industrial.



Investindo, diz Alexandre Lourenço, no desenvolvimento de novas tecnologias para a medicina de precisão.



O responsável explica que a medicina de precisão permite "melhorar a rapidez e eficácia dos diagnósticos", até evitando terapêuticas ineficazes e dispendiosas.



A nível económico, isso pode significar uma utilização mais racional dos recursos, reduzindo o desperdício.



A medicina de precisão é também uma abordagem mais centrada nas necessidades de cada doente.



Dados internacionais já demonstraram que mesmo em doenças amplamente estudadas, como a diabetes, há consideráveis taxas de ineficiência de tratamentos.



No caso da asma, 43 por cento (%) dos doentes têm uma resposta ineficaz aos tratamentos, no caso da artrite sobe para cerca de 50% e na área oncológica, mesmo com a crescente inovação, a ineficácia chega a ser de 75%.