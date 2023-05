Médico do Hospital de Penafiel detido por suspeita de crimes sexuais

Foto: Online Marketing - Unsplash

Foi detido um médico suspeito de ter violado doentes durante as consultas. Trata-se de um ortopedista do Centro Hospitalar do Tamêga e Sousa, em Penafiel. O médico de 60 anos está também indiciado por coação sexual.

O suspeito foi apresentado a tribunal, que decretou, como medidas de coação, a suspensão de funções em "qualquer estabelecimento de saúde público ou privado e a proibição de contactos com as vítimas e testemunhas do inquérito".



Contactado pela RTP, o hospital confirma que o médico está suspenso.



O conselho de administração garante que está desde o início a colaborar com as autoridades no processo.