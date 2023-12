Foto: Marcelo Leal - Unsplash

Numa altura em que os médicos pedem aumentos salariais e melhores condições nos hospitais, há quem trabalhe sem pedir nada em troca. Almiro Mateus, também chamado de médico do povo, dá consultas quinzenalmente em Boelhe, freguesia do município de Penafiel. Conta já com mais de duas mil consultas, todas elas gratuitas.