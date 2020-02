Médico que alertou para o coronavírus morreu

O médico tentou alertar as autoridades em dezembro, mas a policia mandou calar e parar de espalhar falsas notícias.







Desde então o médico teve de se apresentar as autoridades policiais chinesas acusado de espalhar boatos sobre um surto epidémico.







As autoridades de Pequim vão agora investigar as circunstâncias deste caso.





O coronavírus já fez 636 mortos. Mais 73 que o registado nesta quinta-feira.O número de infetados já ultrapassa os 31 mil.Os presidentes da China e dos Estados Unidos em diálogo, devido à propagação do coronavírus.Quanto às sete pessoas com passaporte português que estão retidas num cruzeiro em Hong Kong.O cônsul geral de Portugal em Macau e Hong Kong disse hoje que estes cidadãos estão bem de saúde.Paulo Cunha-Alves refere que todos foram submetidos a testes médicos e, até ontem, não haviam sido detetados problemas de saúde, mantendo-se em quarentena, estas pessoas com passaporte português.