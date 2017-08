Médicos admitem nova greve caso falhem negociações com a tutela

RTP 01 Ago, 2017, 19:53 / atualizado em 01 Ago, 2017, 20:28 | País

O Governo terá menos de um mês para responder com “resultados inequivocamente positivos” às reivindicações das organizações sindicais médicas. Caso contrário, os profissionais de saúde ameaçam avançar com nova paralisação, à imagem da greve realizada nos últimos dias 11 e 12 de maio.



Em conferência de imprensa esta terça-feira, após debate no Fórum Médico, em Lisboa, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, sublinhou que os profissionais estão a assegurar trabalho “no limite das suas capacidades” e que a tolerância e resistência nunca estiveram “tão baixas”.



“A pressão excessiva e a interferência por parte da tutela nas boas práticas médicas ultrapassaram o limite do aceitável”, assinalou o responsável.

Miguel Guimarães diz que o contexto laboral e salarial mantém “níveis de decadência elevados”. “Isto tem consequências negativas para os doentes, mas está também a ter consequências negativas para os profissionais de saúde”, acrescentou.



Próxima reunião a 11 de agosto

O bastonário da Ordem dos Médicos destacou também a “intolerável desigualdade entre os grandes centros urbanos e as regiões mais periféricas”, a custo do esforço dos profissionais, que “têm tentado manter o Serviço Nacional de Saúde a funcionar”, ultrapassando “largamente” os limites da própria legislação."Caso as negociações não se traduzam a curto prazo em resultados inequivocamente positivos, as organizações sindicais médicas estão preparadas para desencadearem os adequados mecanismos legais de convocação de uma nova greve nacional dos médicos", declarou.Questionado pelos jornalistas sobre qual seria o “prazo” a cumprir pelo Governo, o bastonário da Ordem dos Médicos esclareceu que o executivo terá de responder às exigências dos profissionais de saúde.“Já demos à tutela várias oportunidades para resolverem os problemas. Até agora nenhum foi verdadeiramente resolvido”, sublinhou Miguel Guimarães, dando o exemplo dos Centros de Avaliação Médica e Psicológica (CAMP), como uma das promessas por cumprir.Estes problemas, refere o responsável, são apenas “a ponta do icebergue” dos desafios atuais de um SNS “em decadência”, que enfrenta, entre outras questões, a “deficiência no capital humano nos serviços de saúde”, as desigualdades territoriais no acesso aos serviços e ainda a fuga de profissionais para o setor privado.No entanto, o presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) encurtou este prazo apontado pelo bastonário, ao considerar que a próxima reunião com o Ministério da Saúde, marcada para 11 de agosto, será o encontro do “tudo ou nada”.Mário Jorge Neves salientou os “adiamentos constantes” e a não apresentação de contrapropostas por parte do executivo. “Chegamos ao princípio do mês de agosto com a mesma situação que tínhamos há um ano e meio”.O Sindicato Independente dos Médicos refere que desde a última greve de maio “não houve nenhum compromisso, nenhuma reposta” às exigências dos profissionais. Jorge Roque da Cunha critica ainda o atraso do Ministério da Saúde no lançamento do concurso para os jovens especialistas, situação que, aponta, deixa cerca de 400 mil utentes “sem médico de família”.Entre as principais exigências dos médicos estão a redução para cerca de 1500 utentes das listas de utentes por médico de família, atualmente nos 1900 utentes por médico, a limitação do trabalho suplementar a 150 horas anuais, em vez das atuais 200 e ainda a imposição de um limite de 12 horas de trabalho em serviço de urgência, assuntos que estiveram, aliás, na origem da greve em maio.Os sindicatos mostraram-se disponíveis para que as principais reivindicações sejam cumpridas de forma faseada, em três etapas, até ao final da legislatura, e assumem não convocar qualquer greve caso o Governo resolva “alguns dos problemas” apontados pelos profissionais.