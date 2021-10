Médicos anunciam greve geral de três dias no final de novembro

O Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos reuniram-se em Coimbra para analisar a proposta do Orçamento do estado para o Serviço Nacional de Saúde e a resposta à situação de rutura em vários hospitais do continente a às demissões em bloco dos profissionais em protesto. No final da reunião anunciaram uma greve geral para dias 22, 23 e 24 de novembro.