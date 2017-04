Médicos avançam para greve a 10 e 11 de maio

RTP 11 Abr, 2017, 17:02 / atualizado em 11 Abr, 2017, 21:41 | País

Os médicos estão desde 2012 com um corte de 50 por cento nas horas extraordinárias e tinham a expectativa de que os restantes 50 fossem este ano repostos para todos os médicos.



O anúncio da greve foi feito em Lisboa no final de um encontro do Fórum Médico, estrutura que reúne as associações sindicais e outras associações representativas dos clínicos.



"As promessas ministeriais continuam a não ter tradução em atos concretos e em medidas de solução dos problemas existentes”, afirmam os dirigentes do Sindicato Independente dos Médicos e da Federação Nacional dos Médicos, numa nota divulgada aos jornalistas no final do encontro.



“As reuniões ditas negociais não passam de simulacros e de passar o tempo", acrescenta a nota.

Proteger médicos e doentes

Para Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, “o protesto serve para proteger médicos e doentes” e tem faltado “boa-fé para negociar”.



Governo cumpriu promessas

“Depois de todas as tentativas, mais de um ano de negociações inconsequentes, os sindicatos médicos vieram comunicar que irão desencadear um pré-aviso de greve para os dias 10 e 11 de maio, as razões têm a ver com um não cumprimento de um conjunto de promessas estabelecido, a não existência de concursos”, acrescentou Jorge Roque da Cunha.Segundo o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, em causa está “fundamentalmente a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Não se pode tratar os profissionais como têm sido tratados por este Ministério e defender este SNS”.Já o presidente da Federação Nacional dos Médicos, Mário Jorge Nunes, afirmou que os clínicos foram “empurrados para esta greve”, após “mais de um ano de negociações que não se traduziram por nada palpável”.Além da reposição do pagamento das horas extraordinárias, os médicos querem a revisão das carreiras médicas, a redução do peso do trabalho extraordinário e das horas que os clínicos têm de prestar nos serviços de urgência.Antes de ser anunciada a greve, o ministro da Saúde havia garantido o cumprimento do que fora prometido aos médicos quanto à reposição do pagamento das horas extraordinárias.Adalberto Campos Fernandes manifestava mesmo a esperança de que a greve não iria por diante."O que foi combinado com os sindicatos irá ser cumprido. Há uma vontade dos sindicatos, que é legítima, de que o desenho inicial que previa o pagamento apenas a um conjunto de atividades seja corrigido. E nós vamos fazer essa alteração legislativa para que todos recebam por igual. Agora, em função da capacidade orçamental que temos este ano, há uma proposta de diferimento no tempo", afirmou o ministro da Saúde aos jornalistas à margem de uma cerimónia pública em Lisboa.Adalberto Campos Ferreira reafirmou que o diploma inicial que previa a reposição das horas extra a um conjunto restrito de médicos vai ser corrigido."Nós vamos fazer essa alteração legislativa para que todos recebam por igual. Agora, em função da capacidade orçamental que temos este ano, há uma proposta de diferimento no tempo. Iniciaremos em abril com 75 por cento e a proposta que o Governo tem é que os 100 por cento se reponham no dia 1 de dezembro", declarou.O ministro da Saúde frisou que o Governo está a fazer "o que não tinha sido feito", que é uma "reposição gradual do rendimento", mostrando-se convicto de que os médicos "compreendem que esse esforço está a ser feito".