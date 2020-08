Médicos avisam que é preciso corrigir problemas na linha SNS24 até ao inverno

Para a associação, é preciso preparar o inverno, com reforço de meios para uma procura que se antevê maior: Covid-19 e gripes sazonais em simultâneo. Para o responsável dos médicos de família é preciso haver um reforço de meios, sobretudo de pessoas que atendem as chamadas dos utentes.



Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, alertam que é preciso precaver os problemas na linha de saúde no SNS24, com soluções que é necessário precaver.



Ricardo Mexia alerta para a monitorização necessária do serviço. Os médicos de Saúde Pública elencam os problemas que afetam o serviço. Contactado pela Antena 1, o Ministério da Saúde remete quaisquer esclarecimentos para os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, mas ainda não foi possível obter uma reação.