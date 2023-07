Médicos começaram greve nacional de três dias para forçar Governo a rever salários

Os médicos dizem garantir os serviços mínimos. Os blocos operatórios só para situações urgentes, enquanto os pacientes são surpreendidos com consultas adiadas.

O responsável do sindicato Independente dos Médicos lembra que, além destes três dias de greve nacional, há greves regionais em agosto e garante que "está nas mãos do Governo evitá-las". Roque da Cunha recusou revelar se a atual greve nacional pode ser adiada caso o Governo venha apresentar entretanto uma boa proposta para a revisão dos salários.



Garante que a adesão à greve é elevada, a esperada em todo o país.





O ministro da Saúde não comenta a adesão à greve dos médicos e até desvaloriza o impacto nos centros de saúde. Manuel Pizarro admite que está preocupado com a paralisação em plena Jornada Mundial da Juventude, e garante que o governo até já apresentou uma solução, mas diz que para se dançar o tango são precisos dois.

O ministro assegura que uma proposta da grelha salarial será enviada quarta-feira aos sindicatos médicos.





Quando questionado se espera chegar a acordo com os sindicatos na reunião na sexta-feira, o governante disse que "para se dançar o tango ou para haver um acordo tem mesmo que haver pelo menos dois parceiros" e realçou que o Governo tem feito "um grande esforço" para chegar a um entendimento.



"O Ministério da Saúde tem demonstrado uma inquebrantável abertura ao diálogo, porque reconhecemos que o Serviço Nacional de Saúde é muito importante", sublinhou, salientando o esforço que o Governo fez em matéria de cuidados de saúde primários, ao apresentar uma "proposta clara" para permitir que todas as unidades de cuidados de saúde primários tenham um modelo de remuneração associada ao desempenho, o que significa um aumento médio da remuneração dos profissionais de cerca de 60% "muito acima do que é reivindicado pelos sindicatos".



"Temos dado passos de evolução e continuaremos a negociação para a clarificação do conceito da dedicação plena" que permita, no caso dos hospitais, "um espaço de entendimento", disse.





Relativamente à greve marcada pela Federação Nacional dos Médicos para os 1 e 2 de agosto, disse estar preocupado por ocorrer na semana da Jornada Mundial da Juventude, onde são esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas em Lisboa, mas anotou como "fator positivo" o sindicato ter anunciado que "haverá um respeito integral e absoluto dos serviços mínimos".