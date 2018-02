Partilhar o artigo Médicos contra licenciatura em medicina chinesa ameaçam com "formas inéditas" de protesto Imprimir o artigo Médicos contra licenciatura em medicina chinesa ameaçam com "formas inéditas" de protesto Enviar por email o artigo Médicos contra licenciatura em medicina chinesa ameaçam com "formas inéditas" de protesto Aumentar a fonte do artigo Médicos contra licenciatura em medicina chinesa ameaçam com "formas inéditas" de protesto Diminuir a fonte do artigo Médicos contra licenciatura em medicina chinesa ameaçam com "formas inéditas" de protesto Ouvir o artigo Médicos contra licenciatura em medicina chinesa ameaçam com "formas inéditas" de protesto