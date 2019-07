Médicos cumprem segundo dia de greve

RTP03 Jul, 2019, 10:07 / atualizado em 03 Jul, 2019, 11:14 | País

Os médicos estão a cumprir o segundo dia de greve. Desta feita, foi a Federação Nacional de Médicos a convocar a paralisação que tem várias reivindicações ao Governo. O primeiro dia causou várias perturbações nos hospitais e centros de saúde, a com a adesão a rondar os 85 por cento.



Esta quarta-feira, a FNAM revelou que a greve nos blocos operatórios ronda os 90 por cento, números semelhantes aos de terça-feira. João Proença, presidente da Federação Nacional de Médicos, apelou também a uma “participação em massa” no protesto marcado para esta tarde.



"Com a falta de neonatologistas, anestesistas e obstetras estamos em risco. Não se pense que vai haver maternidades em Lisboa, Porto e Coimbra a funcionar normalmente no verão", disse Proença, falando ainda do exemplo de Portimão, em que é uma empresa de Sevilha que assegura os trabalhadores.



O sindicalista alertou para o envelhecimento dos profissionais e para a falta de formação dos novos médicos. “É uma situação desastrosa”, afirmou em declarações à Lusa. Disse ainda que a situação do SNS “é mais grave do que se pensa”.



Para além dos médicos, os enfermeiros também estão em greve mas até sexta-feira. Ambas as classes pedem maior dignidade profissional e melhor tratamento do Serviço Nacional de Saúde. O protesto dos enfermeiros foi convocado pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR).



Para estas paralisações foram decretados serviços mínimos que incluem serviços de urgência, cuidados intensivos e algumas cirurgias.

Falta de vontade política para resolver problemas

João Proença, presidente da Federação Nacional de Médicos, disse à RTP que os problemas na saúde se devem a uma política de gestão empresarial que destruiu os serviços públicos, havendo pouco investimento e deu aso a “promiscuidade público-privada”.



“A maneira como se gere os recursos humanos e os dinheiros é que é errada. Isso pode mudar, só não se muda porque não há uma posição política para inverter a situação”.





(c/ Lusa)



“Não abrem vagas, os concursos foram congelados, e isso faz com que as pessoas não consigam ficar nos hospitais”. Se não forem tomadas medidas urgentes, o sindicalista garante que o SNS pode chegar a uma situação de ruptura, com os profissionais a necessitarem de formação.João Proença comentou as declarações do Governo de que não há dinheiro para satisfazer as reivindicações do setor da saúde, lembrando que o valor pago a outras empresas daria para colocar dois mil médicos nos quadros dos hospitais públicos e na medicina familiar e geral por ano.