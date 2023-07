Médicos de família e farmacêuticos voltam hoje à greve

Hoje tem início a greve de um mês ao trabalho extraordinário dos médicos de família, convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos, que admite que esse protesto vai afetar dezenas de milhares de consultas nos centros de saúde.

O Sindicato Independente dos Médicos exige que o Ministério da Saúde avanços nas negociações sobre a valorização das carreiras e das grelhas salariais. Os efeitos da paralisação só se devem sentir a partir das 17h00, quando começam as consultas em horário complementar.



O secretário-geral do SIM, Roque da Cunha, recordou à RTP que o "acordo com o Governo foi assinado há um ano" para negociar uma "nova grelha salarial e a organização nos serviços de urgência" e até sexta-feira não foi apresentada nenhuma proposta negocial.



"É uma greve ao trabalho extraordinário nos centros de saúde. A partir de amanhã teremos três dias de greve nacional. Esta greve afeta, fundamentalmente, os atendimentos complementares".Segundo Roque da Cunha são realizados cerca de 800 mil atendimentos complementares por ano. A paralisação reflete também um "sinal da carência de médicos. Uma situação que devia ser provisória está provisoriamente em definitivo".Durante a Jornada Mundial da Juventude, os médicos vão parar entre 1 e 6 de agosto nos concelhos de Lisboa e Oeiras. O sindicalista frisa que uma "greve médica é sempre uma coisa que usamos em último caso e nós não desejamos".A tabela salarial não é revista há cerca de 12 anos. O Governo propõe um aumento de 1,6 por cento. No entanto, o SIM pede a reposição do poder de compra.Os médicos exigem a recuperação do poder de compra, "porque de outra forma continuaram a sair médicos" do Serviço Nacional de Saúde "e o Estado vai gastar em prestadores cerca de 720 milhões de euros, o que não faz qualquer sentido".

Esta paralisação insere-se num conjunto de greves que o SIM anunciou recentemente para protestar contra a ausência de propostas concretas do Governo nas negociações sobre as grelhas salariais e a valorização da carreira que decorrem desde 2022 sem acordo.

Além desta paralisação às horas extraordinárias, o sindicato marcou uma outra greve dos médicos de âmbito nacional, que vai decorrer entre terça e quinta-feira.

Farmacêuticos em greve

Convocado pelo Sindicato Nacional dos Farmacêuticos (SNF), o protesto destes profissionais de saúde arranca hoje com uma greve nacional e inclui duas paralisações em 05 e 12 de setembro por distritos, que culminarão com uma nova greve em todo o país marcada para 19 desse mês.



O sindicato, que lamenta que o Ministério da Saúde "continue em silêncio e sem manifestar qualquer intenção de iniciar um processo negocial sério", convocou para as 10:30 de hoje uma concentração de farmacêuticos junto ao Palácio de São Bento, residência oficial do primeiro-ministro.



Entre as reivindicações do SNF consta a atualização das grelhas salariais, a contagem integral do tempo de serviço para a promoção e progressão na carreira, a adequação do número de farmacêuticos às necessidades do serviço público e o reconhecimento por parte do Ministério da Saúde do título de especialista.