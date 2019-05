Médicos de família querem mais 30 unidades de saúde por ano

Foto: Regis Duvignau - Reuters

Rui nogueira defende que a meta de 30 unidades por ano é razoável, tendo em conta as necessidades do país.



Segundo a APMGF, fazem falta no total cerca de 300 unidades, chamadas USF, mas o presidente Rui Nogueira diz que 30 por ano seria razoável.



Essas unidades de saúde familiar devem ser criadas em locais específicos onde há, por exemplo, falta de médicos de família.





Em 2018, havia 532 unidades de saúde familiar. O Governo prevê criar 20 em 2019.