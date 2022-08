Médicos de ginecologia e obstetrícia analisam crise com bastonário

Os médicos internos de G/O enviaram no início deste mês uma carta à ministra da Saúde, com cerca de 110 assinaturas, à qual dizem não ter recebido resposta nem confirmação de receção.Estes médicos reiteram a indisponibilidade de fazer mais de 150 horas extraordinárias por ano e colocaram minutas de escusa de responsabilidade quando consideraram não estarem assegurados os mínimos adequados nas escalas de urgência.