Médicos de Saúde Pública apelam à manutenção do uso de máscara quando não for possível o distanciamento

A partir do próximo domingo, deixa de ser obrigatório o uso de máscara na rua. No entanto, Gustavo Tato Borges, Pres. Associação de Médicos de Saúde Pública, defende que se deve manter a máscara quando o distanciamento não for possível.