Médicos de Saúde Pública denunciam "atropelos" de direitos laborais

"O contexto pandémico tem gerado enorme disrupção nas vidas dos portugueses e de cidadãos à volta do mundo. Os médicos de Saúde Pública têm estado no epicentro, numa dedicação ao combate à pandemia que se prolonga praticamente há um ano. Debatem-se com uma enorme assimetria nos recursos disponíveis face às necessidades, e têm sofrido sucessivos ataques à sua autonomia técnica e atentatórios da sua dignidade profissional", assinalam.

"Os médicos de Saúde Pública não deixarão de fazer prevalecer os seus direitos, usando, quando oportuno, todos os seus meios ao seu dispor para defender os seus direitos", sublinham.

No entanto, apesar dos atropelos que denunciam, estes médicos “reiteram a sua absoluta dedicação e empenho no combate pandémico, estando ao lado de todos os profissionais de saúde e de todos os cidadãos para tentar solucionar a grave catástrofe em que nos encontramos”, garantem.



Um manifesto em sete pontos





Um dos pontos sublinhados por estes profissionais de saúde prende-se com a necessidade de materializar a “longamente adiada Reforma da Saúde Pública”.





“A pandemia por COVID-19 veio tornar ainda mais visíveis as insuficiências e lacunas numa área que nunca foi verdadeiramente alvo de investimento. A ausência de planeamento e pensamento a longo prazo faz com que esta área tenha carências críticas em recursos humanos, instalações, equipamentos, ausência de sistema de informação, e tenha visto protelada a sua organização em função da evolução da Saúde Pública moderna”, acusam.





O manifesto aponta também para os atropelamentos sucessivos da “autonomia técnica”, com “decisões arbitrárias por diversas entidades, que são atentatórias da formação, dignidade e trabalho” dos Médicos de Saúde Pública.







“Vão-se multiplicando as situações em que é colocada em causa a resposta, com a implementação de soluções, supostamente colaborativas e expeditas, que vão ao arrepio daquilo que são as boas práticas e orientações” dos Médicos de Saúde Pública, apontam.







"Vão-se multiplicando as situações em que é colocada em causa a resposta, com a implementação de soluções, supostamente colaborativas e expeditas, que vão ao arrepio daquilo que são as boas práticas e orientações" dos Médicos de Saúde Pública, apontam.

Estas medidas, que dizem ser, apenas visam "uma aparente normalização de processos, sem garantias de proteção da saúde dos cidadãos". Por outro lado, quando há um pedido de mais recursos para fazer face às necessidades, esses recursos "são-lhes negados", acusam.

Queixam-se ainda de estarem contra a pandemia, nomeadamente "obrigados a atestar as limitações físicas de um cidadão para efeitos de voto acompanhado".

Os profissionais repudiam o facto de "não serem pagas às Autoridades de Saúde as horas de trabalho para a emissão desses atestados, sendo os únicos elementos em serviço em dia de eleições que não são remunerados pela Comissão Nacional de Eleições, com o argumento de terem disponibilidade permanente".

Neste manifesto lamentam ainda o parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República "sobre o pagamento das horas extraordinárias que não reconhece o direito inegável a qualquer trabalhador de ser remunerado pelo trabalho desempenhado".

Na terça-feira, o Governo publicou um decreto que permite a quem não é médico exercer funções de delegado de saúde.

“É imprescindível relembrar que as Autoridades de Saúde praticam Atos Médicos e tomam decisões médicas”, como a verificação de óbitos por exemplo.





Os médicos de Saúde Pública alertam que a suavização desta exigência “, abrindo um precedente inaceitável, a pretexto da situação pandémica que atravessamos. É uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada”.