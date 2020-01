Médicos defendem reestruturação de rede de pediatria

A escassez de médicos pediatras em Portugal deve-se aos "poucos médicos" que entraram na universidade há cerca de 25 anos, explica Alexandre Valentim Lourenço.

Na altura entraram apenas 200 médicos para o país todo, "para as 50 especialidades que existem". Atualmente, há um "grupo muito baixo de especialistas em todas as especialidades" e a "pediatria é uma das especialidades que precisa de maiores números nos hospitais".

Para o presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos é, por isso, urgente alterar a forma como os serviços estão organizados.Na mesma altura em que a falta de pediatras se faz sentir, também, em Torres Vedras, no Centro Hospitalar do Oeste, Alexandre Valentim Lourenço sublinha que seria