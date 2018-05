Médicos deram início a greve de três dias

Depois dos enfermeiros e dos assistentes hospitalares, agora é a vez de os médicos paralisarem.



A greve, de três dias, foi convocada pela FNAM e pelo SIM, as duas estruturas sindicais médicas. Esta 3ª feira, frente ao Ministério da Saúde concentraram-se cerca de 300 médicos de várias idades.



A diminuição do numero de utentes por médico de família é outra reivindicação. Os clínicos querem passar dos actuais 1900 doentes para os 1500 - o máximo antes da troika.



Arménio Carlos da CGTP, deputados do PCP e do BE estiveram também na concentração. Os partidos anunciaram já que vão chamar o ministro da Saúde para uma audição no parlamento.