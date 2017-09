Médicos devem reportar falhas nas equipas que realizam partos

RTP 04 Set, 2017, 10:48 / atualizado em 04 Set, 2017, 12:11 | País

Os médicos estão preocupados com as grávidas e com a qualidade das condições de trabalho das equipas multidisciplinares. Enfermeiros especialistas, muitos deles a trabalhar em blocos de partos, estão a entregar na sua Ordem, desde a passada semana, o título de especialidade, o que impede que exerçam funções nos serviços especializados, uma ação para exigir a revalorização salarial das suas funções como especialistas.



Em nota publicada no site da Ordem dos Médicos, lê-se que "sempre que a composição das equipas não esteja assegurada, os médicos podem e devem apresentar por escrito um requerimento dirigido ao Conselho de Administração do hospital, ao Diretor Clínico, ao Diretor de Serviço de Ginecologia Obstetrícia, e com conhecimento do Bastonário da Ordem dos Médicos, salientando que a composição da equipa não obedece às condições mínimas de funcionamento dos blocos de partos como se encontram definidas na Norma Complementar 1/2013".



Os médicos alertam que o processo reivindicativo dos enfermeiros especialistas em Saúde Materna e Obstétrica e a previsão de uma greve dos enfermeiros para os próximos dias 11 a 15 de setembro podem afetar as equipas multidisciplinares de assistência às grávidas e dos blocos de partos dos hospitais.



Em declarações à Antena 1, o bastonário da Ordem dos Médicos afirmou que, "nestas circunstâncias pode haver falhas significativas em termos daquilo que são as equipas multidisciplanres, que têm na sua constituição dois enfermeiros. E isto pode fragilizar as equipas em termos da sua constituição".



"Nesse sentido", acrescentou Miguel Guimarães, "é importante que os médicos façam o requerimento dirigido aos conselhos de adminsitração para exortarem os conselhos de administração a constituirem ou a criarem as condições de trabalho necessárias para garantir a segurança".



"A ordem dos médicos está preocupada com esta situação porque não podemos em circunstância alguma ter as nossas grávidas em risco".

Enfermeiros em protesto

Os enfermeiros especialistas estão em protesto há duas semanas, não cumprindo as funções especializadas pelas quais ainda não são pagos. O protesto seguiu-se a outro, nos mesmos moldes, ocorrido em julho e que foi interrompido para negociações com o Governo.No final de agosto, os profissionais queixaram-se de ameaças por parte dos conselhos de administração dos hospitais e acusaram o ministro da Saúde de desonestidade e de ter enganado os profissionais.Em comunicado, o movimento que representa estes enfermeiros anunciou no sábado o endurecimento da luta e a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, disse à Lusa que alguns profissionais já começaram a entregar os títulos que os habilitam para a especialidade.Ana Rita Cavaco explicou que esta suspensão de título retira-lhes a possibilidade de exercer competências especializadas que só podem ser exercidas por pessoas detentoras do mesmo, sendo-lhe passado o título de generalistas.(com Lusa)