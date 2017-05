Médicos dizem a Costa: "Ponha o doutor Adalberto a negociar"

“Mais do que exibir grandes taxas de participação, este é um sinal que nós queremos dar de união dos médicos”, garante o responsável do sindicato. A mensagem para o primeiro-ministro é a de que caso haja negociação séria por parte do Ministério da Saúde, isso irá desbloquear a situação.



Uma das razões apontadas pelos sindicatos para avançar para a greve foi o que chamaram de falta de vontade negocial do Governo, depois de arrastar as reuniões durante mais de um ano.



“Esperemos que o Ministério da Saúde perceba que não estamos a brincar”, avisa Jorge Roque da Cunha, em entrevista aos jornalistas no Hospital de Santa Maria. “Senhor ministro: venha à negociação. Seja sério com os sindicatos”, acrescenta ainda, reiterando que os sindicatos estão disponíveis para voltar às negociações já a partir de sexta-feira, depois da greve de dois dias.



O repto seguiu também para o Ministério das Finanças, com o responsável do SIM a comparar opções, dando o exemplo da diminuição do IVA na restauração. “Não iremos levar o país à falência”, ironiza Roque da Cunha, dizendo que com outra organização haverá também menos gastos.



O sindicalista fala de uma adesão à greve superior aos 80 por cento, o que significa o adiamento de consultas e cirurgias. Dá exemplos do impacto: no Hospital de Faro, só um dos sete blocos operatórios está a funcionar. Em Santa Maria, também há apenas um bloco operatório a realizar cirurgias. Em Matosinhos, todos os blocos estarão encerrados.



“O transtorno causado pelo Ministério da Saúde ao não ter assinado acordo com sindicatos será identificado no futuro. Não é possível ver a questão assim [consequências da greve] e responsabilizar os médicos por isso”, alerta Roque da Cunha.



“O Ministério da Saúde sabia que o grande descontentamento que grassa entre os médicos ia obrigar a uma grande adesão. Devia ter tomado as suas precauções e não desvalorizar a greve”, remata o secretário-geral do Sindicato independente dos Médicos.