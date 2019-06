Partilhar o artigo Médicos dizem que reunião com ministra foi uma "mão cheia de nada" e mantêm greve Imprimir o artigo Médicos dizem que reunião com ministra foi uma "mão cheia de nada" e mantêm greve Enviar por email o artigo Médicos dizem que reunião com ministra foi uma "mão cheia de nada" e mantêm greve Aumentar a fonte do artigo Médicos dizem que reunião com ministra foi uma "mão cheia de nada" e mantêm greve Diminuir a fonte do artigo Médicos dizem que reunião com ministra foi uma "mão cheia de nada" e mantêm greve Ouvir o artigo Médicos dizem que reunião com ministra foi uma "mão cheia de nada" e mantêm greve