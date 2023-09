Médicos do Norte iniciam greve de dois dias

O secretário regional do SIM/Norte, Hugo Cadavez, adiantou à Lusa que as negociações com o Governo “não deram resultados” e que por isso “foram obrigados” a avançar para a greve.Segundo Hugo Cadavez, os médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS) sentem que as “condições de trabalho e as condições remuneratórias não são atrativas”.





A paralisação decorrerá até às 24h00 de quinta-feira.