Médicos do serviço de medicina interna do Centro Hospitalar Tondela Viseu queixam-se de assédio e ameaças

Mais de quarenta médicos do serviço de medicina interna do Centro Hospitalar Tondela Viseu queixam-se de assédio e ameaças. Dizem que estão a viver uma situação insustentável por culpa da direção do serviço.