Médicos do SNS continuam em greve

No primeiro dia, a greve teve uma adesão da ordem dos 90%, de acordo com o sindicato, que hoje entrega uma carta na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.Sem comentar os números da adesão à greve, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, avançou que a proposta da revisão da grelha salarial será enviada aos sindicatos na quarta-feira, dois dias antes de uma nova reunião negocial.Na sexta-feira passada, no final de uma reunião, o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, acusou o Ministério da Saúde de "não apresentar os documentos negociais", asseverando que só iria à próxima reunião com a tutela se recebesse as propostas do Governo antecipadamente.A greve nacional termina na quinta-feira e coincide com uma greve dos médicos de família às horas extraordinárias, também convocada pelo SIM, e que tem a duração de um mês.