Médicos e Governo iniciam processo negocial da classe

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) serão ouvidos conjuntamente na reunião com o Ministério da Saúde.As negociações que começam esta quarta-feira decorrem de uma reunião dos sindicatos dos médicos realizada em 27 de julho com a anterior ministra, Marta Temido, em que foi acordado com os sindicatos iniciar um processo negocial sobre a nova grelha salarial, a revisão do acordo coletivo de trabalho, a implementação de um novo regime de trabalho e a valorização do trabalho em serviço de urgência.O presidente do SIM, Jorge Roque da Cunha, disse à Lusa que “os sindicatos proativamente” já apresentaram propostas concretas para regularização dos serviços de urgência e para a reorganização e disciplina do trabalho médico, considerando essencial que “o processo seja célere dada a gravidade da situação”.O presidente da FNAM, Noel Carrilho, disse à Lusa que o protocolo negocial, que “é assumido na íntegra” pela nova equipa do Ministério da Saúde, liderada por Manuel Pizarro, inclui “pontos importantíssimos”, sublinhando a questão das grelhas remuneratórias.