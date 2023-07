Médicos e Governo negoceiam tabelas salariais

Na última semana, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) garantiram que só estariam presentes na ronda negocial conjunta de hoje se recebessem antecipadamente a proposta governamental, o que aconteceu na madrugada de quinta-feira.O SIM já considerou que, alegando que os médicos tiveram uma redução do poder de compra superior a 20% nos últimos 10 anos.O sindicato, que convocou a greve de três dias dos médicos que decorreu esta semana, adiantou ainda que pretende apresentar uma contraproposta.Também a FNAM, que já marcou uma nova greve para terça e quarta-feira, lamentou que apenas tivesse recebido o documento do ministério "com pouco mais de 24 horas de antecedência relativamente à reunião" de hoje em que estará presente apenas "para registar presencialmente a entrega da proposta e dar conta da sua posição".