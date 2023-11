Médicos e Governo voltam à mesa das negociações

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) espera que haja vontade política do Ministério da Saúde para chegar a um acordo e que se discutam as grelhas salariais e outros temas, como as 35 horas de trabalho semanais e as 12 horas de serviço de urgência. Espera ainda que se discuta a atualização do salário base para todos os médicos. Já o SIM espera um acordo com o MS “até à 25.ª hora”.O MS prevê um suplemento de 500 euros mensais para os médicos que realizam serviço de urgência e a possibilidade de poderem optar pelas 35 horas semanais.A proposta iguala o salário base dos médicos (3.025 euros), representando um aumento de 5,5%, contra os 3,6% apresentados na última proposta e que mereceu a contestação dos sindicatos.Numa nota, o Governo reforçou a vontade de “negociar com os sindicatos, otimizando o tempo e potenciando um desfecho positivo das negociações em curso”.