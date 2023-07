Médicos em greve às horas extraordinárias

O secretário-geral do SIM, Roque da Cunha, recordou à RTP que o "acordo com o Governo foi assinado há um ano" para negociar uma "nova grelha salarial e a organização nos serviços de urgência" e até sexta-feira não foi apresentada nenhuma proposta negocial.



"É uma greve ao trabalho extraordinário nos centros de saúde. A partir de amanhã teremos três dias de greve nacional. Esta greve afeta, fundamentalmente, os atendimentos complementares".



Segundo Roque da Cunha são realizados cerca de 800 mil atendimentos complementares por ano. A paralisação reflete também um "sinal da carência de médicos. Uma situação que devia ser provisória está provisoriamente em definitivo".



Durante a Jornada Mundial da Juventude, os médicos vão parar entre 1 e 6 de agosto nos concelhos de Lisboa e Oeiras. O sindicalista frisa que uma "greve médica é sempre uma coisa que usamos em último caso e nós não desejamos".



A tabela salarial não é revista há cerca de 12 anos. O Governo propõe um aumento de 1,6 por cento. No entanto, o SIM pede a reposição do poder de compra.



Os médicos exigem a recuperação do poder de compra, "porque de outra forma continuaram a sair médicos" do Serviço Nacional de Saúde "e o Estado vai gastar em prestadores cerca de 720 milhões de euros, o que não faz qualquer sentido".