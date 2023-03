Médicos em greve. FNAM alerta para degradação do SNS

"A Federação Nacional dos Médicos, infelizmente, foi empurrada para tomar esta medida, uma medida drástica porque, de facto, não temos tido qualquer tipo de resposta por parte do Ministério da Saúde", afirmou, em declarações à RTP, a presidente da Comissão Executiva da FNAM, Joana Bordalo e Sá.



"É necessário que as nossas grelhas salariais sejam revistas, é necessário que tenhamos condições dignas de trabalho, porque o que nós estamos a assistir todos os dias é a saída de médicos do Serviço Nacional de Saúde. Todos os dias saem colegas. Todos, todos os dias", enfatizou a dirigente sindical.



"É por isso que os serviços encerram. É por isso que é preciso reorganizar urgências, porque não há médicos suficientes para as assegurar. É por isso que temos ainda um milhão e meio de cidadãos em Portugal que não têm médico de família", enumerou.



Questionada sobre a forma como a greve pode afetar os serviços, Joana Bordalo e Sá admitiu que "certamente haverá perturbação e transtorno, em termos das consultas, cirurgias".