Os médicos estão de novo em greve. Consideram "inaceitável" a proposta do Governo. É uma paralisação de dois dias, que ficou decidida depois de não terem chegado a acordo com o Executivo sobre a valorização da carreira.

Os médicos vão entregar uma contraproposta, esta tarde, numa concentração junto ao Ministério da Saúde. A greve coincide com a Jornada Mundial da Juventude.



No entanto, a presidente da Federação Nacional dos Médicos garante que as urgências hospitalares estão abrangidas pelos serviços mínimos e que ninguém ficará sem assistência.