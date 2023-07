Médicos em protesto. FNAM admite nova paralisação em agosto

reivindicar “salários dignos, horários justos e condições de trabalho capazes de garantir um SNS à altura das necessidades” da população. Os médicos estão a cumprir o primeiro de dois dias de uma greve convocada pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM), tendo em vista Estão agendadas reuniões negociais com o Ministério da Saúde para os dias 7 e 11 de julho.





“O Ministério da Saúde apresentou um rascunho de proposta no último dia do protocolo negocial, em 30 de junho. Trata-se de uma proposta que apenas valoriza dignamente o trabalho de alguns médicos”, afirma em comunicado a FNAM.



Para a estrutura sindical, qualquer entendimento terá de abranger todos os profissionais.



“Não se pode excluir os médicos internos – um terço da força de trabalho médico no SNS –, os médicos das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, boa parte dos médicos hospitalares e os médicos de Saúde Pública”, propugna.



