Médicos em protesto por atraso na colocação escrevem ao ministro

Cristina Sambado - RTP06 Fev, 2018, 11:22 | País

“O grupo de médicos recém-especialistas em Medicina Geral e Familiar que a 16 de outubro de 2017 concluiu um longo e exigente percurso formativo, de cerca de 12 anos de formação, encontra-se desde então a aguardar a publicação do concurso de colocação ‘sine die’”, lê-se no documento.



Os signatários questionam o ministro da Saúde sobre a razão de tal demora, quando “milhares de portugueses de todas as faixas etárias continuam à espera de ter um médico de família”.



Os médicos recordam as declarações de Adalberto Campos Fernandes na Assembleia da República a 10 de janeiro, quando o ministro afirmou que o concurso seria “lançado dentro de dias”.

“Desde o término da nossa especialidade que fazemos consultas avulso a utentes sem médico de família. A utentes que poderiam ter médico de família há quase quatro anos!”.

“Passadas várias semanas desta declaração”, continuam sem resposta e “solicitam informação sobre uma data concreta e breve para a abertura do procedimento concursal associado”.



“Muitos de nós já constituímos famílias, inclusive com filhos em idade escolar. A assimetria na distribuição de profissionais nos cuidados de saúde primários dita que muitos de nós irão exercer funções a centenas de quilómetros de distância. Como planear a vida das nossas famílias sem uma data prevista para a abertura do concurso?”, questionam.



Recordam que “todos os anos há duas épocas de realização de provas de avaliação final da especialidade. Nos últimos dois anos e em período homólogo os concursos foram muito mais céleres. Face à existência de mais de 700 mil portugueses continuam sem médico de família atribuído, não compreendemos o atraso na nossa colocação”.



Questionam também por que motivo o “Estado privilegia e aumenta a subcontratação de médicos sem especialidade através de empresas, a custos avultados e muito superiores e se esquece" deste grupo. "Não é perverso?”, perguntam, relembrando que continuam a ser remunerados como internos da especialidade.



“Há vários meses que somos e exercemos funções de médicos assistentes em Medicina Geral e Familiar. Mantemos o nosso contrato de Internos de Especialidade e somos remunerados como tal sentimo-nos num vazio legal. Esta poupança do Estado justifica o atraso na atribuição do médico de família a quase 200 mil cidadãos”, frisam. “É com profundo lamento que desde outubro de 2017 exercemos funções na incerteza do nosso futuro. Será esta semana que o concurso é publicado? Será na próxima? Será este mês? Mais quanto tempo à espera?”.



“Somos a cara do SNS. Diariamente milhares de utentes nos questionam ‘o Dr./Dra. É o meu médico de família?’, ‘Posso ficar na sua lista de utentes por favor?’. São idosos, grávidas, pais de crianças ou tantos outros a quem não sabemos que resposta dar”, esclarecem.



Os profissionais afirmam que se encontram “literalmente a ‘tapar buracos’. Tentamos exercer a Medicina de Excelência que aprendemos e treinámos, mas temos imensas dúvidas em relação ao futuro dos utentes”.



“Haverá continuidade na prestação dos serviços que estamos temporariamente a prestar? Valerá a pena pedir exames se não sabemos se vão ser analisados? Justifica-se introduzir novas terapêuticas, se não sabemos se aquele utente vai ter no futuro um médico que o acompanhe e monitorize adequadamente?”, interrogam.



O grupo indica que a carta vai ser entregue esta terça-feira “ao excelentíssimo senhor ministro da Saúde ‘por mão própria’ tão cedo quanto possível, já que não acedeu ao pedido de entrega do referido documento pessoalmente”.